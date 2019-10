Nieuwe tragedie in de koers: Italiaanse belofte overlijdt aan verwondingen na zware val

De 22-jarige Italiaanse belofte Giovanni Iannelli is overleden aan zijn verwondingen nadat hij zwaar ten val kwam in de Trofeo Bassa Valle Scrivia in Molino dei Torti. In de sprint voor de overwinning op het Circuit van Molinese raakte hij aan 60 km/u een pilaar met zijn hoofd, waardoor zijn helm verbrijzeld werd.

Giovanni Iannelli werd nog naar het ziekenhuis in Alessandria gebracht maar bezweek er aan zijn zware verwondingen. Iannelli was 22 jaar oud en reed in het shirt van het Hato Green Tea Beer-team.

Una tragedia davvero incredibile per un ragazzo amato da tutti e che aveva la passione della bicicletta come tutta la sua famiglia https://t.co/5PAIuLjIvc — Il Tirreno (@iltirreno) October 7, 2019

