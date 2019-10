De vakbonden en de werkgeversorganisaties willen de minimumlonen in ons land met 3,5 procent laten stijgen. Dat meldt De Tijd dinsdag. De sociale partners raakten het daarover eens in de Groep van Tien, hun belangrijkste overlegorgaan, bevestigen zowel de bonden als de werkgevers aan de krant.

Het plan is om de minimumlonen in november met 1,1 procent te verhogen, in april met 2,4 procent. Het minimumloon voor wie ouder dan twintig jaar is, bedraagt op dit moment 1.655 euro bruto per maand ...