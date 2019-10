De afgelopen weken waren erg zwaar voor de familie Sempels, want net een jaar geleden stierf hun papa Mario (44). In plaats van in een hoekje weg te kwijnen, putte Viktor, bijna 16 jaar, hieruit de kracht om extra hard te trainen met een eerste Belgische tennistitel tot gevolg. “Mijn grootste zege ooit. Mijn papa zou trots zijn en ik voel dat hij mij nog altijd helpt. Deze overwinning is voor hem”, reageert Viktor.