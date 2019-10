BrusselDe rush op de woonbonus is ingezet. Immokantoren melden dat ze tot dubbel zoveel bezoekers op hun website krijgen, dat er meer afspraken worden gemaakt én dat er sneller geboden wordt. En dat terwijl er nog altijd onduidelijkheid heerst. Want volgens de banken is het nu al zo goed als te laat, terwijl sommige immokantoren zich sterk maken dat ze zelfs eind november nog dossiers zullen rond krijgen.