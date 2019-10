Aan de Breugelweg in Pelt is zopas de eerste beveiligde en vlotte oversteekplaats van fietssnelweg F74 officieel geopend. Alleen al op het tracé van de oude spoorlijn 18 tussen Houthalen-Helchteren en Hamont-Achel moeten nog een 40-tal kruisingen met wegen beveiligd worden. Tussen Houthalen en Hasselt, vooral in Zonhoven, moeten zelfs nog stukken fietssnelweg aangelegd worden.