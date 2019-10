Het parket in Rome heeft een onderzoek geopend naar een bedreiging aan het adres van klimaatactiviste Greta Thunberg (16). Onbekenden hebben een pop naar haar beeltenis opgehangen aan de Via Isacco Newton brug in Rome.

Aan de pop, die twee lange vlechten had, was de boodschap ‘Greta is your god’ (Greta is uw god) bevestigd. De brandweer van Rome heeft de pop ondertussen verwijderd, beelden ervan gingen snel rond op ...