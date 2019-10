Aimé Anthuenis: “Onuachu en Samatta kunnen topduo vormen”

Met Paul Onuachu heeft Felice Mazzu er een gevaarlijk wapen bij. “Alleen moeten we hem nog beter gebruiken”, haalde de Genkse coach na de zege tegen Moeskroen aan. De vraag is alleen: hoe? Daarom belden we even met Aimé Anthuenis, die ooit de vermaarde duo’s Strupar-Oulare en Koller-Radzinski smeedde. “Misschien moet Mazzu ook eens een 3-5-2 uitproberen”, zegt Anthuenis. “Onuachu en Samatta kunnen een topduo vormen, met in hun rug Bongonda op de tien.”