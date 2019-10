Ondanks wereldwijde paniek vindt Genkse longspecialist vapen nog altijd beter dan roken

Genk -

De Nederlandse Vereniging van Longspecialisten wil een totaalverbod op de e-sigaret in haar land. Er is wereldwijd paniek ontstaan na doden in de Verenigde Staten en gezondheidsklachten na dampen in Nederland. De specialist in ons land, de Genkse pneumoloog Marc Daenen van Ziekenhuis Oost-Limburg, relativeert de angst. Hij herhaalt dat de elektronische sigaret tijdelijk gebruikt mag worden omdat alles beter is dan de gewone sigaret. Wel mag de regelgeving en de controle strenger, aldus nog Daenen.