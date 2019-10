Het aantal keizersneden is in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis op tien jaar tijd met 6,7 procent gedaald. Het aantal spontane bevallingen steeg met 12 procent. In Vlaanderen deed zich een omgekeerde beweging voor.

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt kwam vorig jaar 19 procent van de baby’s via een keizersnede ter wereld. In 2008 lag dat percentage nog op 25,7. Van alle bevallingen was 76 procent een spontane bevalling ...