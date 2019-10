Tongeren -

Bij een zwaar ongeval in Vreren is maandagavond een hondje vermist geraakt. Rond 19 uur verloor een bestuurster op de Luikersteenweg de controle over het stuur. Ze raakte met haar Citroën Berlingo een boom aan de linkerkant van de weg. Het voertuig kwam op de zijde op de weg terecht. De vrouw raakte gewond. Haar hondje, dat ook in de auto zat, liep weg.