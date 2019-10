Beringen -

Op de Diestersesteenweg in Paal is maandagvoormiddag een voetgangster zwaargewond geraakt bij een ongeval. De vrouw werd ter hoogte van een benzinestation door een auto geraakt toen ze rond 9 uur de weg overstak. De 59-jarige vrouw uit Paal liep zware verwondingen op. Ze werd meteen naar het Jessaziekenhuis in Hasselt gebracht .