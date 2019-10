Vermiste Belgische loodgieter mogelijk in stukken gesneden in Nederland

De 56-jarige Belgische loodgieter Johan Van Der Heyden, die al ruim vier maanden vermist is, is mogelijk slachtoffer geworden van een gruwelijke (roof)moord. De politie houdt er rekening mee dat zijn lichaam in het Nederlandse Steenbergen (Noord-Brabant) in stukken is gesneden in een loods. De recherche heeft daar zaterdag naar bloedsporen gezocht. Dat meldt het regionale nieuwsmedium BN DeStem op basis van eigen onderzoek en na gesprekken met bronnen uit onder meer de omgeving van verdachten.