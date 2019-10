Supertyfoon bedreigt F1-race in Japan

De kans bestaat dat de GP van Japan komend weekend letterlijk in het water valt. Het raceweekend op het circuit van Suzuka wordt immers bedreigd door een zogenaamde supertyfoon.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een F1-raceweekend in Japan getroffen wordt door intense regenval. In het verleden viel het al voor dat een sessie werd uitgesteld of geschrapt.

Ook nu ziet het er niet zo goed uit voor het raceweekend in Japan. Tropische storm 'Hagibis' is uitgegroeid tot een supertyfoon en zal naar verluidt categorie 5 bereiken, de hoogst mogelijke categorie voor een supertyfoon.

Er worden windsnelheden verwacht van meer dan 250 km/u en Hagibis is onderweg naar Japan. Daarbij lijkt het voorspelde traject recht naar het circuit van Suzuka te leiden, waar komend weekend de GP van Japan plaatsvindt.

De oefensessie op vrijdag zullen naar verluidt nog zonder veel problemen afgewerkt kunnen worden maar de kwalificatie op zaterdag kan ernstig verstoord worden. Daarnaast zou ook de race op zondag getroffen kunnen worden door 'Hagibis'.

Men verwacht dat 'Hagibis' tegen zaterdag en zondag is afgezwakt tot een categorie 3 supertyfoon maar wel zou er dan nog steeds sprake zijn van erg sterke wind en enorm veel neerslag. Het valt dus af te wachten of de GP van Japan op het vooropgestelde tijdstip zal kunnen doorgaan.

