Thibaut Courtois, Leander Dendoncker en Romelu Lukaku ontbreken op eerste training Rode Duivels

24 Rode Duivels zijn maandagnamiddag in het nationaal oefencentrum in Tubeke op het indoortrainingsveld verschenen voor de eerste training in de aanloop naar de twee komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino (donderdag 10 oktober in Brussel, 20u45) en Kazachstan (zondag 13 oktober in Nur-Sultan, 15u00).

Van de 28 Rode Duivels die vrijdag door bondscoach Roberto Martinez geselecteerd werden voor dit tweeluik, waren er dus vier afwezig. Maxime Lestienne haakte eerder op maandag al geblesseerd af, de winger van Standard is out voor de komende interlands. Thibaut Courtois, Romelu Lukaku en opvallend genoeg Leander Dendoncker waren de overige drie afwezigen. Dendoncker speelde afgelopen weekend nog de hele wedstrijd met Wolverhampton, dat met een droge 0-2 ging winnen op het veld van Manchester City. Thibaut Courtois sukkelde de voorbije week dan weer met buikgriep, waarmee hij in het Champions League-duel tegen Club Brugge bij de rust vervangen moest worden en afgelopen weekend niet in de Real-selectie zat voor de topper in Spanje tegen Granada. Lukaku, nog één doelpunt verwijderd van de mijlpaal van vijftig goals voor de Duivels, bleef woensdag met last aan de dij aan de kant bij de CL-match van Inter Milaan tegen Barcelona, maar maakte zondagavond wel zijn opwachting in de met 1-2 verloren topper tegen Juventus. Mogelijk krijgt de Belgische topschutter aller tijden maandag dus rust. Meer dan waarschijnlijk blijven zij bij de selectie en krijgen ze nog even de tijd om te herstellen. Vaste waarden zoals Kevin De Bruyne (Manchester City), Koen Casteels (Wolfsburg), Jason Denayer (Lyon) en Vincent Kompany (Anderlecht) ontbreken door blessures.

De 24 aanwezige Duivels werken indoor een opwarming af die gegeven wordt door Claudia Van Avermaet, de zus van olympisch wielerkampioen Greg Van Avermaet. Na de opwarming werken de Duivels outdoor nog een open training af, waarvoor naar schatting een tweehonderdtal supporters zijn opgedaagd.

Foto: BELGA

België staat met 18 op 18 op kop in groep I. Rusland volgt op drie punten. Op duidelijke afstand staan Kazachstan (7), Cyprus (7), Schotland (6) en San Marino (0). Bij een zege tegen voetbaldwerg San Marino - wat niet meer dan een formaliteit zal worden - kunnen de tickets voor het EK al geboekt worden. De Belgen hebben wel degelijk een zege nodig tegen San Marino, bij een gelijkspel kan Kazachstan of Cyprus immers nog op gelijke hoogte komen en dan is het onderlinge resultaat en vervolgens het doelsaldo in de onderlinge duels doorslaggevend. Tenzij het duel tussen Cyprus en Kazachstan donderdag op een gelijkspel eindigt, dan zijn de Duivels zelfs bij een nederlaag zeker van kwalificatie voor hun zesde EK, hun vierde grote toernooi op rij. Nadien volgt de verplaatsing naar Kazachstan en dan wil de bondscoach verder kijken richting groepswinst, want dat levert het statuut van reekshoofd op bij de loting, eind november in de Roemeense hoofdstad Boekarest.