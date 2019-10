Uitzonderlijk: groep van 94 buizerds gespot boven Genkse telpost

Genk -

Vogelkijkers waren dit weekend getuige van een uitzonderlijk fenomeen: een groep van maar liefst 94 buizerds werd gespot boven telpost De Maten in Genk. Dat de roofvogels in zo’n grote groep in ons land aankwamen, is eerder uitzonderlijk. ‘We hebben misschien wel te maken met een Belgisch record’, zegt Koen Leysen, vogelspecialist en coördinator van Birdwatch.