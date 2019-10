Poetsvrouwen stelen geld uit school: “Zak met 10 kilogram muntstukken”

Dilsen-Stokkem -

Een 57-jarige poetsvrouw en haar 65-jarige vriendin, beiden uit Dilsen-Stokkem, riskeren elk een werkstraf van honderd uren omdat ze inbraken in een school in deelgemeente Lanklaar. Ze gingen volgens de directie aan de haal met 2.000 euro en een zak met tien kilogram muntstukken. Zelf spreken ze over een buit van zo’n 600 euro. “Van biljetten weten we niets”, zo klonk het maandag voor de Tongerse rechtbank.