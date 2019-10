Dakloze zangeres krijgt platencontract aangeboden na indrukwekkend concert

De dakloze vrouw die haar operatalent toonde in de metro in Los Angeles, Californië, heeft een kans op een nieuw leven gekregen. Haar video raakte zoveel mensen dat ze een openluchtconcert mocht geven. En dat leverde haar een platencontract op van producer en Grammy-winnaar Joel Diamond.

Het begon allemaal met een filmpje van een agent, die Emilia Zamourka filmde terwijl ze in de metro het prachtige O mio babbino caro van Puccini aan het zingen was. De aan lagerwal geraakte muzieklerares die al 24 jaar in de Verenigde Staten woont, kreeg door de virale video een – tijdelijk – dak boven haar hoofd. En inzamelactie leverde al 30.000 dollar op.

En dat niet alleen. Ze werd uitgenodigd om te zingen tijdens een openluchtconcert. Media van over de wereld kwamen langs om Emilia nogmaals aan het werk te zien. Een week voordien sliep de vrouw nog op een kartonnen bord in een parkeergarage. In amper zeven dagen tijd veranderde heel haar leven en was ze al te gast bij de Amerikaanse zenders CBS News en ABC7. En kreeg ze een platencontract.

Dakloze zangeres heeft weer dak boven haar hoofd dankzij video van prachtige aria in de metro die de wereld rond ging.