Elenaren stellen talenten tentoon tijdens 46ste hobbybeurs KWB-Elen

Elen

Dilsen-Stokkem - Op 5 en 6 oktober werd de sporthal van Elen weer omgevormd in een gezellige ruimte waarin meer dan 40 standhouders hun talenten konden laten aanschouwen.

De beurs werd geopend door onze burgemeester van Dilsen, Sofie Vandeweerd. Zij loofde de organisatie met hun 46ste organisatie. Zij haalde aan dat er Dilsen-Stokkem vele verenigen werkzaam zijn die door de gemeente ondersteund worden met logistieke hulp en levering van benodigde materialen. Na haar lovende speech mocht zij het tricolore lint doorknippen en de beurs officiëel openen.

Verschillende talenten werden tentoongesteld. We hadden houtsnijwerkers, kantklossen, Antoon Pieck kaarten, schilderwerken, fotografen, etsen in hout en verschillende dames en heren met breiwerken, kralen, kaarten en nog zoveel meer andere kunsten.

Zoals gewoonlijk werd onze KWB-koffie weer een succes.

Na een vermoeiend maar zeer interessant weekend is het voor ons nu reeds starten voor de 47ste uitgave.

Standhouders die wensen deel te nemen aan deze beurs op 4 en 5 oktober kunnen zich nu al inschrijven bij Mathieu Nies. Gegevens vindt je op onze site www.kwb.be/elen