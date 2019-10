Zin in een drankje? Deze bar werd uitgeroepen tot beste ter wereld

Als je op reis zin hebt in een cocktail, dan is het interessant om eens een kijkje te nemen in de ranglijst van de World’s 50 Best Bars. Helemaal bovenaan prijkt dit jaar Dante uit New York.

Al sinds 2009 wordt de ranglijst van World’s 50 Best Bars bekendgemaakt en dat op initiatief van de organisatie van World’s 50 Best Restaurants, of wat je de Oscars van de culinaire wereld zou kunnen noemen. De beste bar ter wereld werd dit keer Dante in New York. De bar, die in Greenwich Village gelegen is, is gespecialiseerd in negroni, een cocktail van gin, zoete vermout en amaro. Wie dat wil, kan er ook een hapje eten.

Dante stond vorig jaar nog op nummer negen in de ranglijst en maakt dus een flinke sprong voorwaarts. Het is een bar met een lange geschiedenis die terug gaat tot 1915. Onder meer schrijvers en sterren als Anais Nin, Ernest Hemingway, Robert Maplethorpe en Patti Smith kwamen er wel eens over de vloer.

De top drie wordt vervolmaakt door de Connaught Bar in Londen en Florería Atlántico in Buenos Aires.

De rest van de top 50:

4. The NoMad–New York

5. American Bar–Londen

6. The Clumsies–Athene

7. Attaboy–New York City

8. Atlas–Singapore

9. The Old Man–Hong Kong

10. Licorería Limantour–Mexico City

11. Manhattan–Singapore

12. Native–Singapore

13. Carnaval–Lima

14. Katana Kitten–New York

15. Guilhotina–São Paulo

16. Three Sheets–Londen

17. Himkok–Oslo

18. High Five–Tokio

19. Salmón Gurú–Madrid

20. Paradiso–Barcelona

21. Indulge Experimental Bistro–Taipei

22. The Dead Rabbit–New York

23. Coupette–Londen

24. The SG Club–Tokio

25. Dr. Stravinsky–Barcelona

26. Employees Only–New York

27. El Copitas–St. Petersburg

28. Scout–Londen

29. Jigger & Pony–Singapore

30. Operation Dagger–Singapore

31. Baba Au Rum–Athene

32. La Factoría–San Juan, Puerto Rico

33. Presidente–Buenos Aires

34. Schumann’s–München

35. Speak Low–Shanghai

36. Little Red Door–Parijs

37. Tjoget–Stockholm

38. The Old Man–Singapore

39. Lyaness–Londen

40. Happiness Forgets–Londen

41. Swift–Londen

42. Trick Dog–San Francisco

43. Maybe Sammy–Sydney

44. 1930–Milaan

45. Sober Company–Shanghai

46. Electric Bing Sutt–Beiroet

47. Kwant–Londen

48. Artesian–Londen

49. Coa–Hong Kong

50. Jerry Thomas Speakeasy–Rome