Nu al sterk toeristisch jaar voor Tongeren

Tongeren - We mochten het vorige week al vernemen tijdens het partnerevent van Toerisme Limburg: “De toeristische sector bloeit in Limburg als nooit tevoren”. En dat is in Tongeren niet anders…

De oudste stad van het land blikt zeer tevreden terug op het voorjaar en de voorbije zomervakantie. Dat blijkt uit de positieve bezoekerscijfers van het toeristisch infokantoor en van de Tongerse musea, maar ook uit een recente bevraging bij de toeristische partners. De Gasthuiskapel was destijds al een trekpleister voor de vele pelgrims op weg naar Santiago de Compostella en is dat nu nog steeds voor de duizenden toeristen die jaarlijks naar Tongeren komen. Maar liefst 32.340 bezoekers vonden dit jaar hun weg naar de kapel, de stek van Toerisme Tongeren. In vergelijking met vorig jaar (september 2018, n.v.d.r.) gaat het om een stijging van 21%. Tijdens de maanden juli en augustus noteren we zelfs een stijging van het aantal bezoekers met 50% (t.o.v. dezelfde periode vorig jaar). Hier heeft vooral de positieve impact van de Davidsfonds Zomerzoektocht mee te maken. Met deze zoektocht trokken we ca. 15.000 extra bezoekers aan.

Voor de Tongerse horeca was het effect van de zomerzoektocht duidelijk voelbaar.

Daarnaast stijgt ook het aantal boekingen voor groepsbezoeken aanzienlijk: ‘van 667 aanvragen in 2018, naar 1037 in 2019 (tot en met september)’. Deze trend is ook merkbaar bij de Tongerse musea. In het Gallo-Romeins Museum passeerden tot op heden ca. 80.000 bezoekers. Met de tijdelijke tentoonstelling ‘Dacia Felix – het roemrijke verleden van Roemenië’ in aantocht zal dit bezoekerscijfer enkel maar toenemen. Het Teseum merkt eveneens een toename t.o.v. vorig jaar, van zowel individuele bezoekers als van groepen. Bovendien zorgt de bijkomende archeologische site voor een kruisbestuiving: een vierde van de bezoekers in het Teseum maakt de combinatie schatkamer en archeologische site. Door het aangepast aanbod, ziet het Teseum ook een forse stijging in de leeftijdscategorie 6-26 jaar.

An Christiaens – Burgemeester wnd. / Schepen van Toerisme: “De toeristische cijfers 2019 zijn voor de stad Tongeren erg positief. Onze stad heeft de voorbije jaren dan ook tal van projecten gerealiseerd waardoor we ons nu in de markt kunnen zetten als een aantrekkelijke bestemming voor een kort meerdaags verblijf. We moeten evenwel ook realistisch zijn. Geen enkele boom groeit tot in de hemel! De huidige groeicijfers kunnen onmogelijk jaar na jaar worden aangehouden. We blijven evenwel inspanningen leveren die moeten bijdragen aan de verdere uitbouw van het toerisme in onze stad. Zo zal binnen enkele jaren de toren van onze Basiliek ontsloten worden voor de bezoekers en inwoners van onze stad.”