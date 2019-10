Een 23-jarige jongeman is vrijdagnacht dramatisch om het leven gekomen in Luik: Bruno Beyer viel er van het balkon van het appartement van zijn vriendin Sylvie, toen hij haar op zijn verjaardag zijn liefde wilde verklaren.

Bruno Beyer was vrijdag net 23 geworden, maar zijn verjaardag liep niet van een leien dakje. “Hij had ruzie gemaakt met zijn vriendin Sylvie. Daarom wilde hij naar haar appartementsgebouw in de Rue Dieudonné ...