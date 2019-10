Startdag van het nieuwe leesjaar van Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen

Tongeren - Op 5 oktober vond in bibliotheek van Tongeren de startdag plaats van het nieuwe leesjaar van Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. KJV is een leesclub van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar en meteen ook de grootste in Vlaanderen.

Als je KJV-jurylid bent, lees je 8 boeken aangepast aan je leeftijd. Op het einde van het leesjaar (april 2020) breng je als een echt jurylid je stem uit op je favoriete boek en worden de winnaars bekendgemaakt. An Christiaens wnd burgemeester en schepen van Jeugd: “Kinderen stimuleren om te lezen is heel belangrijk. De bibliotheek is dan ook de uitgewezen plek om een fijne omgeving te zijn om kinderen te laten kennis maken boeken en lezen. Een kinderjury samenstellen zorgt voor beide doelstellingen en het allerbelangrijkste: kinderen hebben plezier. Ik ben dan ook heel blij met het grote enthousiasme bij onze kinderen voor de kinderjury.”

Tijdens de startdag waren Tante Tania en Annie de Pannie van de Leesbeesten op bezoek. Zij maakten de kinderen alvast warm om te lezen met twee voorleesvoorstellingen. Ze noteerden afgelopen zaterdag meteen 60 inschrijvingen. De meeste juryleden nemen individueel deel, maar sinds dit jaar hebben we ook een begeleide leesgroep voor kinderen van het derde en vierde leerjaar. Deze leesgroep komt 4 keer samen op woensdagnamiddag om telkens 2 gelezen boeken op een leuke manier te bespreken. Ook nog leuk om te weten is dat we een boekenpakket hebben samengesteld voor de jongste leesgroep (4-6 jaar) en dat dit pakket van kleuterschool naar kleuterschool zal gaan. Er zijn al heel wat Tongerse kleuterjuffen die zich geëngageerd hebben om de 8 boekjes voor te lezen in de klas. Aan het einde stemmen zij als klas op hun lievelingsboek. Er kan nog altijd ingeschreven worden voor KJV (uiterste inschrijfdatum is zaterdag 26 oktober), al vermelden we er wel bij dat de begeleide leesgroep bijna vol zit en je hier dus snel moet zijn!