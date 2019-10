Oorlog op straat in de bib

Maasmechelen - Karsten Conaert was op maandag 1 oktober te gast in de bib. Hij gaf een uitgebreide lezing in de bib over het boek ‘Helmen in de Achtertuin’ en zijn zoektocht naar het verhaal van de Duitse soldaat Friedrich Risse.

Friedrich Risse bleek in Boorsem gesneuveld en was nog maar achttien jaar. Karsten begon aan een zoektocht, sprak familieleden, en kon het volledige verhaal van zijn leven én overlijden in Boorsem reconstrueren. Het hele gebeuren weekt 75 jaar na datum nog steeds emoties los bij een heel aantal ouderen.

Aansluitend op de lezing werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling. Deze tentoonstelling is nog tot en met 31 oktober te bezichtigen in de bib (tijdens de openingsuren).