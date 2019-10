Restaurantdag PCC Sint-Maartenshof een succes

Genoelselderen

Riemst - Zondag 6 oktober vond de jaarlijkse restaurantdag plaats in het PCC Sint-Maartenshof. Deze restaurantdag is stilaan een vaste waarde geworden in Genoelselderen.

Er kwamen 330 mensen naar deze eetdag. Een mooie opkomst voor zo’n klein dorpje.

Al van 's zaterdags werden er voorbereidingen getroffen. Want bij zo'n restaurantdag komt er toch heel wat werk bij kijken: kilo's ajuinen snijden, sauzen maken, groenten wassen en snijden, ...Zondag verliep de eetdag dan ook vlekkeloos dankzij de ondertussen toch wel geoliede machine van heel wat vrijwilligers. Want zonder hun hulp zou dit niet mogelijk zijn.

Heel wat porties mosselen werden er klaar gemaakt. Maar ook aan de niet-mosselliefhebbers was er gedacht. Zij konden kiezen uit heerlijk zelfgemaakte vidé, stoofvlees of halve haan en voor de kinderen waren er hamburgers. Deze editie was weeral een enorm succes. Opnieuw afspraak volgend najaar!