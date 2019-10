Soeur Jacques-Marie viert 90ste verjaardag

Riemst - Vrijdag 27 september vierde Soeur Jacques-Marie haar 90ste verjaardag.

Soeur, Jacques-Marie, dochter van Jaak Jans en Marida Thys, is afkomstig uit Membruggen. ZIj is de tweede oudste van 17 kinderen. Ze hielp mee in het huishouden en op een gegeven moment besloot ze het klooster in te gaan.In de familie kon iedereen steeds op haar rekenen.

Ondertussen is zij al 68 jaar in het klooster in Landenne. Zij was er verpleegster in het rusthuis en zij verzorgde de arme mensen in de omgeving. Nu geniet ze van haar oude dag. Zij rijdt nog met de auto en gaat naar de wekelijkse markt in Landenne waar ze boodschappen doet voor haar medezusters. Binnen twee jaar is het opnieuw groot feest want dan viert ze haar 70 jarig kloosterjubileum.