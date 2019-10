Anderlecht moet zich dinsdag verantwoorden voor de rol van Vincent Kompany: welke straf kan paars-wit krijgen?

De licentiecommissie komt morgen samen om zich te buigen over de rol die Vincent Kompany bekleedt bij Anderlecht. Volgens de licentievoorwaarden is het verboden dat een niet-gediplomeerde trainer de touwtjes in handen houdt, een maatregel die wordt opgelegd om de eigen trainersopleiding te beschermen. Er is een dossier opgemaakt waaruit blijkt dat Kompany meer is dan louter een speler, al zal paars-wit dat uiteraard tegenspreken.