David Goffin stijgt een plaats op de wereldranglijst, Elise Mertens komt weer top 20 binnen op WTA-ranking

De Serviër Novak Djokovic blijft op de maandag verschenen ATP-ranking aan kop. David Goffin boekt een plaats winst tot de veertiende plek. De Australische Ashleigh Barty behoudt haar eerste plek op de WTA-ranking. Elise Mertens stijgt vier plaatsen tot nummer negentien.

Djokovic, die zondag de eindzege pakte in Tokio, houdt de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer achter zich. De Rus Daniil Medvedev en de Oostenrijker Dominic Thiem, winnaar in Peking, maken de top vijf vol.

Goffin botste in de halve finales in Tokio op een sterke Djokovic, maar stijgt een plaats tot nummer veertien. Kimmer Coppejans (+2) is een heel eind onder de Luikenaar als 161e tweede Belg, voor Steve Darcis (+3) op 177. Ruben Bemelmans (+21) gaat fors vooruit tot 204, Arthur De Greef (-10) zakt gevoelig naar 263.

Mertens komt weer top 20 binnen

De Australische Ashleigh Barty behoudt op de maandag verschenen WTA-ranking haar eerste plek. Elise Mertens stijgt vier plaatsen tot nummer negentien.

Barty houdt aan de top van de lijst de Tsjechische Karolina Pliskova achter zich. De Japanse Naomi Osaka, die zondag in Peking de finale won van Barty, stijgt een plaats naar drie. De Oekraïense Elina Svitolina (-1) en de Canadese US Open-winnares Bianca Andreescu (+1) maken de top vijf vol, voor de Roemeense Simona Halep (-1).

Mertens sneuvelde in Peking in de tweede ronde tegen Andreescu, maar komt wel weer de top twintig binnen (+4 naar 19). Alison Van Uytvanck blijft status-quo als tweede Belgische op 44. Ysaline Bonaventure (+2) stijgt licht naar 113, Kirsten Flipkens moet er negentien achteruit tot 120. Greet Minnen (-2) is 124e, Yanina Wickmayer (+4) 156e.

In de dubbelranking zakt Mertens van drie naar vier, waarmee ze net Aryna Sabalenka, de Wit-Russin met wie ze de US Open won, voor blijft. De Française Kristina Mladenovic onttroont de Tsjechische Barbora Strycova.

De ATP-ranking van maandag 7 oktober (met tussen haakjes verschil met ranking van 30 september):

1. Novak Djokovic (Ser) 10365 ptn

2. Rafael Nadal (Spa) 9225

3. Roger Federer (Zwi) 7130

4. Daniil Medvedev (Rus) 4965

5. Dominic Thiem (Oos) 4915

6. Alexander Zverev (Dui) 4185

7. Stefanos Tsitsipas (Gri) 3630

8. Kei Nishikori (Jap) 3040

9. Karen Khachanov (Rus) 2945

10. Roberto Bautista (Spa) 2575 11. Gaël Monfils (Fra) 2375 12. Fabio Fognini (Ita) 2280 13. Matteo Berrettini (Ita) 2221 14. David Goffin (Bel) 2190 (+1) 15. Borna Coric (Kro) 2130 (-1) 16. Diego Schwartzman (Arg) 1995 17. John Isner (VSt) 1895 (+2) 18. Kevin Anderson (ZAf) 1780 19. Félix Auger-Aliassime (Can) 1719 (+1) 20. Stan Wawrinka (Zwi) 1670 (+1)

... 161. Kimmer Coppejans 331 (+2) 177. Steve Darcis 281 (+3) 204. Ruben Bemelmans 243 (+21) 263. Arthur De Greef 174 (-10) 334. Jeroen Vanneste 122 (+1) 366. Christopher Heyman 106 (-21) 417. Yannick Mertens 82 (-20) 486. Michael Geerts 62 (-6) 508. Zizou Bergs 57 (-3) 726. Maxime Pauwels 25 (-13) 735. Arnaud Bovy 24 (-5) 740. Germain Gigounon 23 (-4) 766. Benjamin D’hoe 22 (-17) 856. Clement Geens 15 (-42) 899. Joris De Loore 13 (-5) 911. Simon Beaupain 13 (+106) 926. Omar Salman 12 (-128) 945. Gauthier Onclin 11 (-1)

De WTA-ranking van maandag 7 oktober (met tussen haakjes verschil met ranking van 30 september):

1. Ashleigh Barty (Aus) 7096 ptn

2. Karolína Plísková (Tsj) 6015

3. Naomi Osaka (Jap) 5621 (+1)

4. Elina Svitolina (Oek) 5525 (-1)

5. Bianca Andreescu (Can) 5041 (+1)

6. Simona Halep (Roe) 4962 (-1)

7. Petra Kvitová (Tsj) 4776

8. Kiki Bertens (Ned) 4495

9. Serena Williams (VSt) 3935

10. Belinda Bencic (Zwi) 3848 11. Johanna Konta (GBr) 3063 12. Sloane Stephens (VSt) 2818 13. Angelique Kerber (Dui) 2775 14. Madison Keys (VSt) 2767 (+1) 15. Sofia Kenin (VSt) 2615 (+1) 16. Aryna Sabalenka (WRu) 2580 (-2) 17. Petra Martic (Kro) 2517 18. Marketa Vondroisova (Tsj) 2390 (+3) 19. Elise Mertens (Bel) 2290 (+4) 20. Alison Riske (VSt) 2185 (+4)

... 44. Alison Van Uytvanck 1255 113. Ysaline Bonaventure 560 (+2) 120. Kirsten Flipkens 547 (-19) 124. Greet Minnen 523 (-2) 156. Yanina Wickmayer 386 (+4) 264. Maryna Zanevska 221 (-1) 287. Marie Benoit 198 (-2) 295. Lara Salden 193 (+22) 396. Kimberley Zimmermann 113 (+3) 419. Magali Kempen 104 (-1) 525. Helene Scholsen 67 (-6) 702. Eliessa Vanlangendonck 34 (+7) 884. Victoria Kalaitzis 17 (+1)