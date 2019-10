Vrouw zit rustig in kapsalon, tot er plots een hert door het raam springt

Klanten en werknemers van een kapperszaak in Lake Ronkonkoma in de Amerikaanse staat New York schrokken zich afgelopen week een hoedje toen een verdwaald hert plots door het raam sprong. Het doodsbange dier ramde een vrouw en zette het salon op stelten terwijl het een uitweg zocht. De klant werd naar het ziekenhuis gebracht omdat ze pijn aan haar hoofd en been had. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt, maar Lake Ronkonkoma is erg bosrijk, vooral rond het meer waarnaar de New Yorkse regio is vernoemd.