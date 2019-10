Turkije maakt “binnenkort” werk van offensief in Noord-Syrië

Turkije is van plan om de al langer geplande operatie in het noorden van Syrië op te starten. De Amerikaanse soldaten die zich in Syrië bevinden, zullen zich terugtrekken uit de omgeving van de grens met Turkije. Dat maakt het Witte Huis bekend in een persbericht, na een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan.