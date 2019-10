Vrouw die defilé van Chanel crashte: “Modewereld neemt zichzelf te serieus”

Het opmerkelijkste tafereel de voorbije modeweek in Parijs? Een vrouw die tijdens de modeshow van Chanel uit het publiek stormde en zich tussen de modellen voegde, tot grote hilariteit van het publiek. De Franse comédienne heeft in The New York Times nu ook uitgelegd waarom ze dat deed.

Niet het indrukwekkende decor in het Grand Palais in Parijs trok dit keer de aandacht tijdens het defilé van Chanel vorige week, wel Marie Benoliel. De Franse comédienne sprong van haar stoel en voegde zich tussen de modellen op de catwalk toen die de finale liepen. Het publiek vond het hilarisch, topmodel Gigi Hadid iets minder en maande de vrouw aan het podium te verlaten.

In een interview met The New York Times zegt Benoliel nu dat ze helemaal geen slechte bedoelingen had met haar stunt, maar de mensen net “gelukkig wou maken”. Ze vindt nu eenmaal dat de modewereld zichzelf veel te serieus neemt. “We praten hier wel over kleding en dat moet plezierig zijn en mensen gelukkig maken. Maar de mode-industrie maakt niet langer mensen blij. Het maakt hen belachelijk en pretentieus.”

Geleend van moeder

De 28-jarige, die onder haar artiestennaam Marie S’Infiltre eerder ook al de catwalk van Etam verstoorde, vertelt verder nog dat ze voor haar act een tweedpakje van Chanel van haar moeder had geleend en net dat defilé uitkoos omdat het het meest prestigieuze is van de modeweek.

Over haar aanvaring met Gigi Hadid zei ze het volgende: “Ze was heel onbeleefd. Ik wou ook een sigaret aansteken op de catwalk, maar zij verhinderde dat. Daarna waren er drie modellen die met mij op de vuist wilden gaan. Ik begrijp niet waarom Gigi zo agressief reageerde, maar natuurlijk kent ze mij niet en ik begrijp ook wel dat ze haar vrienden wou beschermen.”