Vonnis in omkoopzaak tegen ex-renners Vinokourov en Kolobnev uitgesteld

Het vonnis in de mogelijke omkoopzaak tegen de gewezen wielrenners Aleksandr Vinokourov en Aleksandr Kolobnev voor de correctionele rechtbank van Luik wordt uitgesteld tot 22 oktober. Dat meldt de griffie van de rechtbank van eerste aanleg in Luik maandag.

Het vonnis was gepland voor morgen/dinsdag 7 oktober. Te hoge werkdruk is de officiële uitleg voor het uitstel van de uitspraak naar dinsdag 22 oktober. De twee ex-coureurs worden beschuldigd van private corruptie bij afspraken over de overwinning van de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik in 2010, die op naam kwam van Vinokourov.

De Kazach Vinokourov en de Rus Kolobnev worden ervan verdacht onderling afspraken te hebben gemaakt toen ze op 25 april 2010 op enkele honderden meters van de aankomst in Ans samen aan de leiding reden in ‘la Doyenne’. Vinokourov zou zijn overwinning gekocht hebben bij Kolobnev en hem 150.000 euro aangeboden hebben om de eindsprint niet aan te gaan. Het onderzoek botste op feiten van corruptie, op basis van het onderlinge mailverkeer tussen de twee renners en op de stortingen van 100.000 en 50.000 euro in juli en december 2010.

Tegen Vinokourov vorderde het parket een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 100.000 euro. Voor Kolobnev vroeg het openbaar ministerie een gevangenisstraf van zes maanden, een boete van 50.000 euro en de inbeslagname van 150.000 euro die op Zwitserse bankrekeningen in beslag werd genomen.

De advocaten van de twee beklaagden, de meesters Lodomez en Reynders, vroegen de vrijspraak. Zij vinden de aanklacht van corruptie niet geloofwaardig.