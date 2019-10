Beringenaar aangevallen na avondje op café: “Dacht dat het met mij gedaan was”

Beringen -

Beringenaar Mitchell Lespoix (31) is zaterdagavond in elkaar geslagen door een groepje onbekenden. “Ik lag daar en hoopte gewoon dat ze zouden stoppen, ik dacht dat het met mij gedaan was.” Mitchells neus is op twee plaatsen gebroken en hij heeft een hersenschudding overgehouden aan de aanval. “Maar de mentale klap is nog het zwaarst.”