TREND. Een kleine tattoo in je oor

In de wereld van tattoos ontstaan regelmatig trends. Ieniemienie-tekeningen waren al hip, en tegenwoordig laat je ze vereeuwigen met inkt in je oorschelp of op je oorlel. “Ook de combinaties met meerdere piercings is populair”, zegt Tanne Sinnaeve van BodyDesign in Gent.

Op Pinterest en Instagram gebruiken veel jonge vrouwen tegenwoordig de hashtag #eartattoo om te pronken met een oor, versierd met een of meerdere kleine, fijne tatoeages. Van puntjes en lijnen in de oorschelp tot getatoeëerde oorringen en bloemen op de oorlel: kleine details in en op de oren zijn een grote trend. “We merken dat ook in onze zaak”, zegt Tanne. “Het gaat trouwens samen met de populariteit van piercings op heel andere plaatsen in het oor dan de klassieke gaatjes in de oorlellen.” (Lees verder onder de foto.)

Weinig pijn

Of het pijn doet? “Dat valt heel goed mee. Het gaat ook snel. Het pijngevoel tijdens piercen is nog korter, maar wel intenser. Kies je voor een tattoo achter het oor, zoals bijvoorbeeld een hagedis in Polynesische stijl, dan voel je zelfs zo goed als niets. De reden is simpel: de huid is hier zo strak tegen de schedel gespannen en er lopen geen zenuwbaantjes onder. Een tekening kan bovendien heel vlot in de huid trekken. Tattoos in, op en rond de oren zijn over het algemeen makkelijk te verzorgen. De huid geneest snel en je zit - in tegenstelling tot andere plekken op je lichaam - niet met de wrijving van kledingstukken. (Lees verder onder de foto)

Grillige oorschelp

De moeilijkheid om een tattoo naar keuze te plaatsen in het oor wordt volledig bepaald door de vorm ervan en is dus afhankelijk van persoon tot persoon. “In een oorschelp zit geen plat stuk. Door de grillige vorm kan het een uitdaging zijn om een fijne tekening, denk aan sierlijke initialen, te realiseren. De ene heeft veel plaats, de ander minder. Kies steeds voor een artist die ervaring heeft met het plaatsen van tattoos in oren. Sowieso zal er altijd gekeken worden naar je oren en een schets gemaakt worden om te zien wat mogelijk is en - heel belangrijk - wat er ook nog over enkele jaren mooi uitziet. Eenvoudige vormen zoals lijnen en stippen kunnen bijna altijd. Houd er wel rekening mee dat de beelden op sociale media altijd recent gemaakt zijn en de tattoos op hun strakst ogen.”

d