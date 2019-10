Unicum in ‘Boer zkt Vrouw’: boer Stephan mag iemand extra meenemen naar Canada

Een unicum in ‘Boer zkt Vrouw - de wereld rond’: de groep potentiële partners van één van de boeren verkleint niet, maar vergroot net. Dat Stephan de grootste twijfelaar in het populaire programma is, dat konden we al zien. Maar nu bereikt zijn onzekerheid een hoogtepunt: hij wil zo graag nog één van de weggestemde dames toch meenemen naar de volgende fase dat VTM een uitzondering maakt. Dat is nog nooit gebeurd in de twaalf seizoenen van het programma.