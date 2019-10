Nog meer huwelijksklokken: broer van Kate Middleton verloofd

James Middleton (32), de jongere broer van Kate en Pippa, heeft aangekondigd dat hij verloofd is met Alizee Thevenet. De twee leerden elkaar in de zomer van 2018 kennen. Het Britse koningshuis mag zich zo nog maar eens opmaken voor een huwelijk.

James Middleton heeft op Instagram bekendgemaakt dat hij zijn Franse vriendin Alizee Thevenet ten huwelijk heeft gevraagd en ze ja heeft gezegd. Naar verluidt deed hij dat met een grote saffieren ring. De twee leerden elkaar kennen in de zomer van 2018 en daar zat James’ hond Ella voor iets tussen. Die sprong tegen de financieel experte op en zo raakten ze aan de praat. James staat er om bekend een groot hondenliefhebber te zijn.

En zo mogen onder meer zijn zus Kate en prins William zich nog maar eens opmaken voor een huwelijk. Na de trouwfeesten van Pippa Middleton en James Matthews, prins Harry en Meghan Markle, prinses Eugenie en Jack Brookbank en Lady Gabriella Windsor en Thomas Kingston volgen binnenkort die van prinses Beatrice met Edoardo Mapelli Mozzi en nu dus ook nog James Middleton.

James liet via Instagram wel nog uitschijnen dat het nieuws sneller werd gelekt dan de twee zelf voor ogen hadden. “Ons geheim is al bekendgeraakt, maar we konden niet gelukkiger zijn om het nieuws te delen”, schrijft hij bij de foto op Instagram.