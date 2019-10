VIDEO. Getest: de verslavende betelnoot.

Op het eiland Alor krijgt Ben Roelants de kans om de verslavende betelnoot te proberen. Een eilandbewoonster maakt een pakketje klaar. Ze bijt een arecavrucht open, dopt die in gebluste kalk, en daarop moet je kauwen.

“Het proeft ontzettend bitter, en plots gebeurt er vanalles tegelijk.” vertelt Ben. “Mijn mond stroomde vol speeksel, mijn haar kwam recht en ik werd er high van. Bovendien druipt het rode speeksel uit mijn mond, op mijn t-shirt. Het was geen gezicht.”

Betel kauwen is verslavend, net als roken. Langdurig gebruik leidt tot mondkanker en voor zwangere vrouwen is het helemaal geen goed idee. De mensen van Indonesië lijken zich daar niks van aan te trekken. Overal kan je rode vlekken op straat zien, kilometers ver bespuwd. Het is namelijk ook een erg sociaal gebeuren, maar voor de buitenstaander toch maar moeilijk wennen.

Bekijk de volledige reportage Aan Boord van Ilike bij Evenaar

