De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft zondagnacht een 32-jarige bestuurder betrapt onder invloed van marihuana. Hij moest zijn rijbewijs al voor de tweede keer in twee maanden afgeven.

