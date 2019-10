Coupontools genomineerd voor award

Elen

Dilsen-Stokkem - Coupontools, een marketingsoftware bedrijf gevestigd in Limburg is genomineerd voor de IAB MIXX Awards Belgiuim in Brussel op woensdag 16/10.

De IAB Mixx awards zijn een initiatief van BAM (Belgian association of Marketing en enkele grote partners in de branche.) Tijdens deze prestigieuze show worden maar liefst acht awards uitgereikt, in acht verschillende categorieën door de sterkste merken uit betreffende branche.

Coupontools is genomineerd in de categorie ‘best Mark-Ad Tech tool’. Een Mark-Ad Tech Tool is een marketingsoftware platform dat het leven van de marketeers en andere actoren in de marketingsector vergemakkelijkt. "Wij zijn bijzonder tevreden met deze erkenning. Een nominatie op nationaal niveau door toppers in de sector voelt als een ultieme bekroning voor Coupontools. Ik hoop dat Coupontools op woensdag 16/10 in Brussel z’n mannetje kan staan tussen de grotere ‘Mark- ad Tech Tools’ op de markt. Kansen om te winnen? We zijn al trots dat Coupontools geselecteerd is. Voor ons is de nominatie op zich een signaal dat we de goede richting uit gaan en de focus moeten behouden", aldus CEO Tom Hendrix.