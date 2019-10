Blake Lively en Ryan Reynolds verwelkomen hun derde kindje

Voortaan zijn ze met vijf in het gezinnetje van Blake Lively (31) en Ryan Reynolds (42). Het acteurskoppel heeft volgens de Amerikaanse pers onlangs zijn derde kindje verwelkomd.

In mei werd raakte bekend dat Blake Lively voor een derde keer zwanger was. Ze verscheen toen tijdens de première van de film ‘Pokémon: Detective Pikachu’ aan de zijde van haar man, met wie ze in 2012 trouwde, in een aansluitende jurk met daaronder een duidelijke babybuik. Wanneer het kindje geboren zou worden, liet het koppel echter in het midden.

Maar volgens de Amerikaanse media is het ondertussen zover en is hun derde spruit op de wereld gezet. Of het om een jongetje of een meisje gaat, is wel nog niet geweten. Het koppel heeft al twee dochtertjes: James van 4 en Inez van 2.

De ‘Gossip girl’-actrice en de ‘Deadpool’-acteur houden hun kinderen zo veel mogelijk uit de schijnwerpers. Een van de weinige keren dat James en Inez in de openbaarheid verschenen, was toen Ryan in 2016 een ster kreeg op de Hollywood Walk of Fame. Het is daarom onwaarschijnlijk dat fans snel een foto van de derde telg te zien zullen krijgen.