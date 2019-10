Ondanks verkiezingsbelofte: extra kosten worden niet uit elektriciteitsfactuur gehaald

Het gemiddelde Vlaamse gezin betaalt jaarlijks maar liefst 300 euro aan verkapte belastingen via zijn elektriciteitsfactuur. Extra kosten die volgens verschillende politieke partijen (voor de verkiezingen) best anders verrekend kunnen worden, zodat de factuur daalt. Alleen staat daarover niets meer in het Vlaamse regeerakkoord, merkt VRT NWS op.