LUIK De Waalse regering heeft de verkoop door Nethys van de filialen Win (IT), Elicio (groene stroom) en Voo (kabelmaatschappij) vernietigd. Omdat er een kwalijk geurtje aan kleeft, maakt de regering het dossier ook over aan het parket. Een spilfiguur in het schandaal is de voormalige PS’er Stéphane Moreau.