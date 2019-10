In het Turkse programma ‘Jij bent mijn kapper’ nemen kappers en make-upartiesten het tegen elkaar op om de mooiste creaties te verwezenlijken. Deelnemende vrouwen zijn de proefkonijnen van de kappers en nemen - soms met een bang hartje - plaats in de kappersstoel. De emoties laaien wel vaker hoog op in het televisieprogramma, maar één vrouw was zo boos om de snit de ze had gekregen dat ze weg stormde. Van de opwinding viel ze flauw, tot ontsteltenis van de deelnemers en het publiek.