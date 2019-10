Zelfs VAR krijgt Genkse Onuachu niet klein tegen Moeskroen

Dubbele meter Paul Onuachu heeft zich voorgoed in de Genkse harten laten sluiten. De Nigeriaanse supersub zette zondagavond met twee goals een verloren situatie recht tegen Moeskroen (2-1). De goal van de zege viel zowaar in minuut 98. Meteen staat KRC Genk opnieuw in de top zes van het klassement.