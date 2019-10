Tienduizenden Fransen betogen tegen ivf-behandeling voor lesbische vrouwen

Demonstranten in de straten van Parijs Foto: AFP

In Parijs hebben zondag tienduizenden mensen betoogd tegen het voorstel om alle vrouwen toegang te geven tot een ivf-behandeling (in-vitrofertilisatie).

De deelnemers aan de mars vinden het niet kunnen dat alleenstaande vrouwen of lesbische koppels op die manier de mogelijkheid krijgen om een ‘vaderloos’ gezin te starten.

De betoging werd georganiseerd door een collectief van 21 organisaties, waaronder ook ‘La Manif pour tous’, een conservatieve organisatie die in 2013 nog vruchteloos protesteerde tegen de invoering van het holebihuwelijk. Occurence, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat in opdracht van enkele media tellingen uitvoert bij betogingen, zegt dat er 74.500 mensen deelnamen aan de optocht. De organisatoren zelf beweren dat het om 600.000 mensen gaat.

De manifestanten trokken van de Jardin du Luxembourg naar de Tour Montparnasse. Ze hadden vlaggen bij zich met opschriften als ‘Liberté Égalité Paternité’.

‘Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen een vader krijgen’, zegt Véronique (25), die samen met haar man en haar baby aanwezig is op de betoging. ‘De wet mag geen weeskinderen van hen maken.’

Momenteel kunnen in Frankrijk enkel heteroseksuele koppels die geen kinderen kunnen krijgen een beroep doen op de ivf-techniek. Maar eind september stemde de Assemblée Nationale (lagerhuis) in met een amendement op de wet over bio-ethiek. Daardoor zouden binnenkort alle vrouwen de mogelijkheid krijgen om zo’n behandeling te ondergaan. De wet moet wel nog worden goedgekeurd door de Senaat.

Ludovine de la Rochère, de voorzitter La Manif pour tous, benadrukte op BFMTV dat het nog niet te laat is om de hervorming tegen te houden.