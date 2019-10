Belgian Cheetahs sneuvelen op zesde plaats, het goud is voor de Verenigde Staten

De Belgian Cheetahs zijn er niet in geslaagd een medaille te winnen op de 4x400m op het WK atletiek in Doha. Onze landgenotes eindigden op een knappe zesde plaats, het goud ging naar de Verenigde Staten voor Polen en Jamaica.

De Cheetahs kozen voor het viertal dat het in de halve finale zo goed had gedaan waardoor onze landgenotes nu al zeker zijn van een plaats op de Spelen, volgend jaar in Tokio. Maar over medaillekansen werd niet gesproken. Niemand in het Belgische kamp die ook maar durfde dromen van eremetaal.

Startloopster Hanne Claes opende prima en gaf de stok in vijfde positie door aan Imke Vervaet. Zij verloor een beetje terrein en gaf in zevende positie de stok door aan Pauline Cocquyt. Terwijl de VS met een straat voorsprong naar het goud snelden, mocht slotloopster Camille Laus als zesde de slotronde in. Na een sterke laatste hectometer slaagde zij erin de zesde plaats vast te houden.