Een bonus van één punt, daarmee trekt Achilles Bocholt komende zaterdag naar het Zwitserse Wacker Thun. In de tweede ronde van de EHF-Cup speelde het gisteren in de eigen Damburg de heenwedstrijd. Bocholt, mag dan wel in eigen land de laatste jaren heer en meester zijn, het blijft een amateurclub, terwijl Thun een profclub is. Toch was van dat verschil weinig te zien gisteravond.