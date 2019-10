"Het Vlaamse regeerakkoord is niet op maat van Limburg geschreven, maar ik denk dat de Limburgse onderhandelaars wel grotendeels hun slagen thuisgehaald hebben." Woorden van Vlaams minister-president Jan Jambon. Hij hoopt dat aanslepende dossiers zoals Spartacus en de Noord-Zuid de komende legislatuur uitgevoerd zullen worden. Ook verwacht hij dat enkele kleinere gemeenten zullen fusioneren. Jan Jambon is in Genk geboren en heeft naar eigen zeggen de band met Limburg nooit verbroken.