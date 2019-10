Britse regering lijkt bereid tot compromissen over Brexit-voorstel

Is de Britse regering bereid tot compromissen om met de Europese Unie tot een Brexit-akkoord te komen? Daar heeft het alle schijn van na uitspraken van minister voor Brexit Stephen Barclay op de BBC. Premier Boris Johnson roept de EU intussen op om de Britten “halfweg” te ontmoeten en zich dus toegeeflijker op te stellen.

Het voorstel dat Johnson woensdag deed om een Brexit-akkoord mogelijk te maken waar de door hem zo verguisde Ierse ‘backstop’ niet langer deel van uitmaakt, werd vrijdag door de Europese Unie weggezet als “geen basis voor een akkoord”. Kort samengevat komt het complexe voorstel erop neer dat Noord-Ierland zijn regels voor productnormering en de veiligheid van landbouwproducten en voeding ook na de Brexit op die van de Europese interne markt blijft afstemmen, mits goedkeuring van het Noord-Ierse parlement.

Wel wil de regering-Johnson Noord-Ierland samen de rest van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese douane-unie halen, evenwel zonder dat dat tot een harde grens met de Ierse republiek zou leiden. “Wat we geschetst hebben, is een brede landingszone”, zei minister Barclay zondag, na een vraag naar mogelijke douanecontroles op het Ierse eiland. “Wanneer over de details onderhandeld wordt, kunnen we natuurlijk bespreken hoe dit moet werken.”

Ook het feit dat het Noord-Ierse parlement zich om de vier jaar zou moeten uitspreken over de afstemming op de Europese interne markt, moet “besproken” worden. Premier Boris Johnson herhaalde zondag dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie verlaat, met of zonder akkoord. “We gaan onze koffers pakken en vertrekken”, schreef hij in The Sun on Sunday. “De enige vraag is of Brussel ons uitwuift dankzij een akkoord waarmee we beiden kunnen instemmen, of als we verplicht zullen worden de deur achter ons dicht te trekken.”

Nigel Farage

Johnsons verklaringen lijken in tegenspraak met de regeringsdocumenten die vrijdag uitlekten en die zeggen dat Johnson bij een gebrek aan een akkoord aan de Europese Unie nieuw uitstel voor de Brexit zal vragen. Inhoudelijk betekent zijn voorstel voor een akkoord volgens Johnson dat het Verenigd Koninkrijk Europa tegemoet wil komen.

Nu is de EU aan de beurt om in de richting van het VK op te schuiven. Als de onderhandelingen mislukken en Johnson verplicht wordt om Europa om uitstel te vragen, zou hij volgens The Sunday Telegraph de werking van de EU willen blokkeren. Zo zou hij overwegen om über-brexiteer Nigel Farage voor te dragen als Brits eurocommissaris of om de goedkeuring van de Europese meerjarenbegroting te blokkeren. Zulke démarches zouden vooral symbolisch zijn. Zo moet de EU elke voorgedragen commissaris ook aanvaarden, terwijl de formele goedkeuring van de meerjarenbegroting tot volgend voorjaar, misschien zelfs tot volgende zomer, op zich kan laten wachten.

Het valt bijna niet voor te stellen dat de EU haar eigen werking in gevaar zou brengen door een nieuw Brexit-uitstel toe te kennen dat zo lang loopt.