Sonny Colbrelli wint in Italië de GP Beghelli, Sep Vanmarcke in de top tien

Sonny Colbrelli heeft na een rist ereplaatsen dan toch zijn overwinning beet in Italië. De snelle Italiaan van Bahrein-Merida haalde het na 199,3 km in de GP Bruno Beghelli voor Alejandro Valverde (Movistar) en Jack Haig (Mitchelton-Scott). Sep Vanmarcke eindigde als eerste Belg op de negende plaats.

Emil Dima (Giotti Victoria), Tommaso Fiaschi (Beltrami), Stepan Kurianov (Gazprom) en Sebastian Schönberger (Neri Sottoli-Selle Italie-KTM) schoven na zo’n 10 km in de vroege vlucht van de dag. Schönberger liet zich al snel terugzakken, het trio verzamelde een mooie voorsprong van bijna elf minuten.

In het peloton namen UAE Team Emirates, Trek-Segafredo en Bahrein-Merida de kop en bij het opdraaien van het lokale circuit was de bonus gezakt naar zeven minuten. Vooraan kreeg Fiaschi het lastig op de Zappolino, hij moest zijn metgezellen laten rijden. Uiteindelijk werd met Kurianov de laatste vluchter al op 42 kilometer opgeraapt. De Zappolini zou de scherprechter worden, verschillende renners waagden hun kans, maar het peloton, of wat daar van restte, hield hen steeds in het vizier.

Neilson Powless, Georg Bennett, Gianni Moscon en Hugo Houle sloegen een klein gaatje, maar op de laatste beklimming van de Zappolino ging Guillaume Martin hen voorbij. Uiteindelijk kregen we een kopgroep van zeven met Bauke Mollema, Jack Haig, Alejandro Valverde, David Gaudu, Sonny Colbrelli, Ivan Cortina en Guillaume Martin.

Astana ging nog all-in om hen terug te grijpen, maar de zeven zouden sprinten om de zege. Het was Colbrelli die het haalde en daarmee voor de tweede keer de Italiaanse semiklassieker op zijn naam bracht, na winst in 2015. Eerder moest Colbrelli vrede nemen met een tweede plaats in de Coppa Sabatini en een vijfde plaats in de Memorial Marco Pantani. (belga)