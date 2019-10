Marc Sarreau spurt naar zege in Tour de Vendée

Marc Sarreau (Groupama-FDJ) heeft de Tour de Vendée (Fra/1.1) gewonnen. De Fransman snelde na 199,5 km van Challans naar La Roche-sur-Yon naar de zege, voor zijn landgenoten Christophe Laporte (Cofids) en Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels).

Na een snelle start brak het peloton in twee stukken en kregen we een kopgroep van 35. Op de eerste helling van de dag klitte alles evenwel weer samen, maar rustig zou het niet worden in het peloton.

Het regende aanvallen, pas na 90 km zou zich een groep van zeven zich afscheiden: Bryan Nauleau (Total Direct Energie), Clément Venturini (AG2R-La Mondiale), Maxime Cam (Vital Concept-B&B Hotels), Eddy Finé (Cofidis), Pierre Gouault (Natura4Ever-Roubaix Lille Metropole), Lucas De Rossi (Delko Marseille Provence) en Anthony Maldonado (St Michel-Auber 93). Maximaal gunde het peloton hen 6’20” bonus, het was AG2R met Cofidis dat de achtervolging organiseerde.

Op 15 kilometer van het eind telden de vluchters nog amper een halve minuut bonus en op 5 kilometer volgde een hergroepering. Ondanks nog enkele aanvalspogingen leek het uit te draaien op een sprint. Al was dat buiten Cosnefroy gerekend. Hij zag zijn kans schoon in een technische finale en snelde weg in het slot, maar ook snelle jongens Sarreau, Coquard en Laporte pikten aan. In de sprint klaarde Sarreau de klus, het peloton volgde op drie seconden.

Voor de 26-jarige Sarreau is het zijn vierde zege van het seizoen na ritwinst in de Ster van Bessèges en de eendagskoersen Cholet-Pays de la Loire en La Route Adélie de Vitré. Hij volgt op de erelijst Nico Denz op. (belga)